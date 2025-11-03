Al menos una veintena de muertos deja nuevo terremoto de magnitud 6,3 en Afganistán

El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6,3 registrado durante la madrugada del lunes en el norte de Afganistán, el segundo en dos meses en el país, ha aumentado a 19 muertos y 320 heridos, según la Media Luna Roja de Afganistán.

El organismo indicó en su cuenta en X que el "devastador" sismo, que tuvo su epicentro en la provincia de Balj, provocó "grandes pérdidas humanas y duras pérdidas financieras en las provincias de Samangán y Balj".

"Los equipos de la Sociedad de la Media Luna Roja de Afganistán llegaron a las zonas afectadas y están llevando a cabo esfuerzos de emergencia", manifestó, agregando que la cifra de víctimas "se fundamenta en información preliminar", por lo que "es probable que aumente".

El portavoz de los talibanes y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, sostuvo que el terremoto afectó además a la provincia de Baghlan y lamentó que "ha causado víctimas y destrucción".

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres declaró que todos sus funcionarios provinciales se están coordinando con los gobernadores de distrito de las provincias afectadas para "garantizar la llegada oportuna de los equipos de rescate y la asistencia necesaria".

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó de la magnitud del sismo 6,3 que se produjo en torno a la 1.00 horas local. El hipocentro habría estado ubicado a 28 kilómetros de profundidad, con el epicentro a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de unos 65.000 habitantes.

El pasado 31 de agosto murieron más de mil personas en un terremoto de magnitud 6 en el este del país, según el balance de la Media Luna Roja de Afganistán. Entonces, la provincia más afectada fue la de Kunar, a pesar de que el epicentro estuvo situado a unos 40 kilómetros de la capital de Nangarhar, Jalalabad.

