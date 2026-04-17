Al menos un fallecido y tres heridos deja ataque de Israel contra Líbano en plena tregua

El Gobierno libanés confirmó este viernes que una persona murió y otras tres resultaron heridas como consecuencia de un ataque de Israel contra dos vehículos en el distrito de Bint Jbeil, en el sur del país, en una violación del alto el fuego en vigor desde la medianoche de este jueves.

A través de un escueto reporte emitido por la agencia estatal de noticias NNA, se precisó que la incursión armada ocurrió "esta tarde, 17 de abril de 2026". El ataque se materializó apenas unas horas después de que se activara la pausa en los combates, la cual fue consensuada por los involucrados y comunicada durante la jornada del jueves por Estados Unidos.

Durante la madrugada de este mismo viernes, las fuerzas armadas libanesas ya habían advertido sobre "varias violaciones del acuerdo" de paz. Según el Ejército, se documentaron "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos". Frente a este escenario, el portavoz militar utilizó las redes sociales para recalcar una instrucción clara: "El mando del Ejército renueva su llamado a los ciudadanos a abstenerse de regresar a los pueblos y localidades del sur".

Desde la otra vereda, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) utilizaron sus plataformas digitales poco después del inicio del pacto para confirmar que conservarán sus posiciones desplegadas en la zona meridional libanesa. En esa línea, Avichai Adrai, vocero en árabe de la entidad castrense, emitió una advertencia por motivos de seguridad a los habitantes de dicha área, exigiéndoles "no trasladarse al sur del río Litani".

Todo este escenario se desarrolla luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara haber vetado la reanudación de las ofensivas israelíes sobre Líbano, en el marco del frágil pacto vigente. "Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Basta significa basta", sentenció el mandatario norteamericano mediante su red Truth Social. Estas declaraciones surgieron a solo un día de que él mismo anunciara el acuerdo que establecía la detención de las hostilidades por un periodo inicial de diez días.

El balance histórico del conflicto es devastador: desde el pasado 2 de marzo, los embates de Israel contra territorio libanés han dejado casi 2.300 personas fallecidas y más de 7.500 heridos. Esta escalada de violencia se desató en dicha fecha cuando el partido-milicia chií Hezbolá reinició el disparo de proyectiles hacia suelo israelí, actuando en represalia por la ofensiva conjunta llevada a cabo por Israel y Estados Unidos en contra de Irán.

(Imagen archivo: Remitida / Handout por Maryam Srour / MSF)

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