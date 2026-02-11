Al menos diez muertos y 27 heridos en tiroteo en escuela de Canadá: autora del hecho se suicidó

Al menos diez personas han muerto y 27 han resultado heridas en un tiroteo en una escuela en el municipio de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica de Canadá, donde la mujer autora del hecho se quitó la vida tras los ataques tanto en el recinto educativo como en una vivienda cercana.

La Policía Montada canadiense ha informado en un comunicado de que sus agentes han entrado en la escuela tras recibir una alerta sobre un tirador activo, una "mujer con vestido y cabello castaño" según la descripción de la misma, que han hallado muerta a su llegada "con lo que parece ser una lesión autoinfligida".

Asimismo, el cuerpo ha encontrado en el centro escolar a "seis personas más (...) muertas" y ha informado de otra víctima que "ha fallecido mientras era trasladada al hospital".

En el marco de la investigación, la Policía ha asegurado haber identificado una segunda ubicación relacionada con los hechos, una residencia en la que "se han encontrado dos víctimas adicionales fallecidas".

En esta línea, el comunicado apunta que los agentes "están realizando registros adicionales en otras casas y propiedades para determinar si alguien más podría haber resultado herido o estar relacionado de alguna manera con los sucesos".

En cuanto a los heridos registrados en la escuela, que ha sido evacuada, el cuerpo ha indicado que dos personas han sido "trasladadas en helicóptero al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales", mientras que "aproximadamente otras 25 personas están siendo evaluadas y clasificadas en el centro médico local por lesiones que no ponen en peligro su vida".

Posteriormente, en una rueda de prensa, el comandante de la Policía Montada canadiense en el Distrito Norte, Ken Floyd, ha preferido no "especular" con cuántas de las víctimas mortales son menores de edad.

Asimismo, ha afirmado que las autoridades están intentando "determinar la conexión con el tirador", aunque ha apuntado que "será difícil determinar el por qué" habría actuado de esa manera.

