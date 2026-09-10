Al menos a 20 estudiantes de varias escuelas murieron en un incendio en el este del Congo

Al menos 20 estudiantes de varias escuelas de Bukavu, en el este de República Democrática del Congo (RDC), murieron a causa de un incendio registrado este jueves en un barrio de la localidad, bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que dejó asimismo un número indeterminado de heridos, señalaron las autoridades.

El siniestro se originó en el distrito de Chimpunda de Bukavu, capital de la provincia de Kivu Sur, dañando decenas de viviendas y provocando estampidas entre los vecinos.

De hecho, de acuerdo a un balance preliminar recogido por radio Okapi, algunas de las víctimas, que incluyen a alumnos de al menos dos centros educativos, murieron en la estampida.

La mayoría de los heridos requirieron atención médica por inhalación de humo.

La tragedia se produce en una de las regiones más volátiles de África. Bukavu, ciudad clave del este de la República Democrática del Congo y sede administrativa de Kivu Sur, pasó a manos del grupo rebelde M23 en febrero de 2025, tras una ofensiva que reconfiguró por completo el control territorial de la zona.

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