Al menos 69 congresistas electos en Brasil son investigados por corrupción y otros delitos

Al menos 69 congresistas electos en las pasadas elecciones del domingo en Brasil están siendo investigados por corrupción, malversación de fondos, manipulación de contratos públicos o delitos medioambientales, entre otros ilícitos.

Con estas cifras, uno de cada nueve congresistas se encuentra bajo investigación, según el portal brasileño UOL, que detalló que 33 parlamentarios ya han sido acusados formalmente, mientras que otros 36 mantienen investigaciones abiertas a la espera de que se presenten cargos en su contra.

La mayoría de los casos está relacionada con malversación de fondos públicos, aunque también existen acusaciones por violencia doméstica y delitos racistas. La Constitución brasileña establece que los derechos políticos solo se suspenden en caso de una condena penal firme, cuando ya no existe posibilidad de apelación.

Entre los investigados destaca el diputado del Partido Liberal (PL) Mario Frias, quien es indagado por la Policía por presunta malversación de hasta dos millones de reales (unos 355.000 euros) provenientes de enmiendas legislativas destinadas a producir la película Dark House, un biopic sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

La mayor parte de los cargos, según esta información, corresponde a integrantes de formaciones de derecha, entre ellas el Partido Liberal de los Bolsonaro y las distintas fuerzas que conforman el bloque parlamentario conocido como centrão —el gran centro—, que se ha convertido en un actor clave para la gobernabilidad.

Desde hace décadas, quienes han llegado al Palacio del Planalto han debido contar con el respaldo de este grupo, integrado, entre otros, por Progresistas, Unión Brasil, Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y Republicanos, partidos que también tienen una presencia mayoritaria en esta lista.

El 4 de octubre, más de 1.650 cargos estuvieron en juego en unas elecciones en las que se eligió en primera vuelta al nuevo presidente y vicepresidente, además de renovarse el Congreso y las distintas cámaras estatales y escogerse a sus gobernadores. La segunda vuelta se celebrará el 25 de octubre.

La derecha logró quedarse con la Cámara de Diputados y el Senado, además de obtener importantes plazas como Sao Paulo. Sin embargo, el principal resultado fue el triunfo del candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro en la carrera presidencial, con el 47% de los votos, dos puntos por encima del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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