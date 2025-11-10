Al menos 31 reclusos murieron tras violentos enfrentamientos en una cárcel de Ecuador: 27 fueron ahorcados

La situación más grave se vivió en septiembre de 2021, cuando 119 personas murieron en un enfrentamiento entre bandas criminales en el Centro de Privación de Libertad Número 1 de Guayaquil.

Desde allí comenzó una violencia sistemática que ha sido uno de los síntomas del aumento de los índices de criminalidad en el país.

De acuerdo a varios analistas, desde las cárceles se controla gran parte del negocio del tráfico de drogas que ocurre en el país.

"En Ecuador el origen de las bandas criminales que actualmente operan en el país fue en las cárceles", le dijo ya en 2023 a BBC Mundo Jorge Núñez, profesor universitario experto en temas de seguridad.

Otros analistas señalan que la construcción de la prisión de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena ha generado un rebrote de la violencia carcelaria.

Muchos líderes de las bandas dentro de las prisiones han rechazado un posible traslado a esta prisión, que se estima será inaugurada en los próximos días y albergará hasta 800 reclusos considerados de alta peligrosidad.

Debido a los altos niveles de inseguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la situación de emergencia el pasado octubre en diez provincias del país, incluida la de El Oro, donde está la prisión de Machala.

Todo esto ocurre días antes de que se celebre en Ecuador un referéndum propuesto por Noboa para el 16 de noviembre, donde se propone -entre otros puntos- la instalación en el país de bases militares de EE.UU. con la idea de luchar contra el narcotráfico.

MOTIN Y ASFIXIA

En la noche de este sábado comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban explosiones y gritos de auxilio dentro de la prisión de Machala.

Hacia las tres de la madrugada del domingo, hora local, miembros del equipo de élite de la policía ingresaron a la prisión para controlar lo que era un amotinamiento en uno de los sectores.

Allí se reportó el saldo inicial de muertos: cuatro víctimas fatales y varias personas heridas que habían sido trasladadas a centros médicos locales.

De acuerdo al SNAI, el amotinamiento se había debido a una "reorganización" por parte de los reclusos ante el eventual traslado a la nueva prisión de Santa Elena.

También se informó que siete personas habían sido capturadas en la respuesta de la policía.