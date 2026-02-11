Aerolíneas de Canadá y Rusia dejan de volar a Cuba debido a la escasez de combustible

Ahora también quedó aislada de los suministros petroleros provenientes de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro fue detenido el 3 de enero en una operación militar estadounidense y ahora enfrenta cargos criminales en Nueva York.

El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los envíos de petróleo de su país están detenidos ante las amenazas arancelarias de Washington.

En enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a su administración imponer aranceles a los países que envíen combustible a suelo cubano .

En aquel momento aseguró que, con esta presión, el gobierno de La Habana "caerá muy pronto" .

Los aranceles podrían aplicarse a cualquier nación que, de manera directa o indirecta, venda o proporcione petróleo al archipiélago .

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró recientemente que el país tiene "el derecho absoluto de importar combustible" de cualquier proveedor dispuesto a hacerlo "sin interferencias ni subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos".

EL TURISMO, SECTOR CLAVE

Canadá es el principal mercado de visitantes internacionales para Cuba, de acuerdo con datos de su Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Las cancelaciones de vuelos afectarán aún más a una industria que ya venía mostrando un declive, incluso entre los propios turistas canadienses.

De acuerdo con la ONEI, 1,8 millones de viajeros visitaron la isla en 2025. Es la cifra más baja en dos décadas, excluyendo los años de pandemia (2020-2022), señala la publicación financiera Bloomberg.

El informe de ONEI indica que, comparado con 2024, la caída en visitantes fue de un 18%. Lejos quedó el récord de 2018, cuando llegaron 4,6 millones de turistas gracias a la momentánea mejoría de relaciones con Estados Unidos, bajo las administraciones de Barack Obama y Raúl Castro.

En el caso de los turistas canadienses, con 754.010 en 2025, la cifra representó un 12,41% menos que el año anterior.

Air Canada opera 16 vuelos semanales a cuatro destinos cubanos desde Toronto y Montreal que estarán detenidos durante la escasez de combustible.

La aerolínea también anunció que en los próximos días evacuará a unos 3.000 clientes que se encuentran en la isla.

El anuncio ¡de este miércoles de las aerolíneas de Rusia también supondrá un duro golpe para el turismo en Cuba, ya que los turistas de ese país fueron el segundo grupo más numeroso en la isla en 2024, precisamente por detrás de los canadienses, con 185.816 visitantes.

El turismo inyectó a la economía cubana US$917 millones en 2025, lejos de la meta de US$1.200 millones, según Bloomberg, que cita al Ministerio de Economía y Planificación.