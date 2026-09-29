Acuerdo permite a española de 87 años volver a casa de la que fue desalojada en Madrid

Representantes de Maricarmen Abascal y la empresa Urbagestión alcanzaron un acuerdo que permitiría a la mujer de 87 años regresar al departamento de Madrid, en España, en el que vivió durante 70 años y del que fue desalojada el pasado miércoles.

El acuerdo, que aún debe ser ratificado por Maricarmen, se alcanzó tras más de cuatro horas de una reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

La historia de Maricarmen Abascal, quien tiene problemas de movilidad, se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la crisis de vivienda que afecta a España. Tras el desalojo, ocurrido el 23 de septiembre, la mujer tuvo que ser hospitalizada.

Durante los últimos días, la empresa Urbagestión, propietaria del inmueble donde residía Maricarmen, fue cuestionada por supuestamente no permitir ningún tipo de negociación que le permitiera permanecer en la vivienda.

Sin embargo, la abogada de Abascal, Beatriz Duro, aseguró en una conferencia de prensa que existió "buena voluntad por ambas partes" y explicó que su clienta pagará un monto de arriendo similar al que cancelaba anteriormente, mediante un nuevo contrato. Esto evitaría un importante aumento en el precio de la vivienda.

De esta manera, el caso que generó una fuerte discusión en España por la crisis habitacional podría llegar a su fin. El padre de Maricarmen arrendó por primera vez el departamento en 1956 y ella continuó viviendo allí tras la muerte de sus padres, en una época en que existían límites legales para los precios de los arriendos.

La firma de inversión Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y posteriormente elevó el arriendo desde unos US$572 mensuales hasta aproximadamente US$3.020.

Más tarde, la empresa ofreció reducir el monto a unos US$1.700 mensuales. Sin embargo, esa cifra también estaba fuera del alcance de Abascal, quien recibe una pensión cercana a los US$1.400 al mes.

En tres ocasiones anteriores, los tribunales habían bloqueado intentos de desalojarla. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo que podría permitirle regresar al departamento, aunque todavía falta la ratificación de la mujer, quien permanece hospitalizada.

PURANOTICIA