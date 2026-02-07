Accidente de bus deja 14 muertos en el norte de Bolivia

Al menos 14 personas fallecieron y una resultó herida tras un grave accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado en Bolivia, luego de que un autobús de transporte público se precipitara por un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad.

Según confirmó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda, entre las víctimas fatales se contabilizan ocho mujeres y seis hombres, mientras que no se descarta la existencia de más personas lesionadas, debido a la magnitud del siniestro.

El accidente se registró en el municipio de Mocomoco, ubicado en el departamento de La Paz, a unos 220 kilómetros de la capital boliviana, ciudad que era el destino final del recorrido del autobús.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, el vehículo se salió de la calzada en una curva, lo que hace presumir un posible exceso de velocidad como una de las causas preliminares del accidente. El bus quedó completamente destruido tras la caída.

En paralelo, las autoridades informaron que no se ha logrado ubicar al conductor, por lo que se evalúan distintas hipótesis, entre ellas una eventual fuga o que el chofer permanezca herido en algún centro asistencial. La investigación continúa en desarrollo.

