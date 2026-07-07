Abelardo de la Espriella frena la transición en Colombia tras acusar de "corrupto" al gobierno de Petro

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, instruyó este martes a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, suspender de manera inmediata el proceso de transición con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La decisión fue anunciada por el propio mandatario electo a través de sus redes sociales, donde cuestionó duramente a la actual administración.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", ha anunciado De la Espriella en redes sociales.

El presidente electo aseguró que la medida responde a su compromiso con el país y con el respeto al orden institucional.

"Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", ha indicado el presidente electo.

Asimismo, De la Espriella informó que durante esta jornada entregará más antecedentes sobre la decisión y las medidas que adoptará, también a través de sus plataformas digitales.

"A lo largo de este martes iré dando más información a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión", señaló.

A la espera de mayores detalles, el anuncio podría estar relacionado con las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien insistió en la teoría de un presunto fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y reconoció como ganador al candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

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