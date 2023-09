Hugo Gerter emplaza al ministro de Educación:"Parece que no entendiera el concepto agobio"

El vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano, Hugo Gerter sostuvo que las y los docentes quedaron sorprendidos con la última respuesta del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ante el punto que busca disminuir el agobio docente, ubicado en el 7º lugar del Petitorio.

El dirigente metropolitano explicó que cuando le solicitan acciones concretas al ministro Cataldo para poner fin al agobio docente, nos responde que “se pondrá término a la doble evaluación docente. Incorpora el tiempo de evaluación dentro del horario escolar. Red maestro de maestros para el acompañamiento entre pares. Repara y actualiza los problemas de encasillamiento de docentes evaluados el año 2015 junto con eliminar las causales de desvinculación que no permiten volver a ejercer en establecimientos que reciban financiamiento público”.

También en la respuesta se indica que ingresarán un proyecto de ley para modificar el sistema de aseguramiento de la calidad, haciendo énfasis en iniciativas de acompañamiento para mejoras en los aprendizajes y acerca de la trayectoria directiva, señaló que durante el segundo semestre de este año se elaborará un proyecto de ley que las regule. Resuelve un pendiente que involucra a los directores de colegios.

Para el vicepresidente Gerter “si bien todas son intenciones positivas para avanzar en justicia laboral, que se valoran, pero ellas no tiene relación al qgobio docente. Las respuestas disparan para todos lados pero que no apuntan a resolver el tema del agobio en los docentes. Es como si el ministro Catalado no entendiera el concepto agobio”.

“Ministro, según la RAE agobio significa: Imponer a alguien actividad o esfuerzo excesivos, preocupar gravemente, causar gran sufrimiento. La agobian los1. tr. Imponer a alguien actividad o esfuerzo excesivos, preocupar gravemente, causar gran sufrimiento. La agobian los quehaceres, los años, las penas. Dicho de un peso o de una carga: Hacer que se doble o incline el cuerpo sobre el cual descansa. Rebajar, humillar, confundir”, aclaró Gerter.

Para el vicepresidente metropolitano hoy los docentes sufren de agobio “ya que es la generación de sufrimiento a los docentes del país por una sobrecarga laboral que radica principalmente en las extenuantes labores no pedagógicas, labores burocráticas y administrativas que se realizan después del trabajo directo con los niños y jóvenes estudiantes, generalmente se efectúan en horas de descanso familiar, de noche o fines de semana”.

El vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores metropolitano, ejemplifica y enumera qué es el Agobio, para que las personas entiendan lo que viven día a día las y los docentes:

1.-Las pruebas estandarizadas DIA, DID, SIMCE, EV. DOCENTE. Estas pruebas que generan mucho estrés a estudiantes y docentes por su carácter de competitividad, en que las escuelas y liceos compiten en una loca carrera para conseguir matrículas, un buen Simce asegura buena matrícula para el colegio. Esta presión los directivos la hacen sentir tanto a alumnos como docentes, generando climas escolares, tensionados.

Estas pruebas estándares, que miden a todos por igual, no consideran los muy diversos contextos en los que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, por la tanto la información que entregan es muy básica, mínima y repetitiva para el alto costo psicológico y económico que significa. Si el Mineduc insiste en hacerlas, nuestra propuesta es que sean muestrales, contextualizadas geográficamente y que considere además contextos de vulnerabilidad.

2.-Mal trato y fustigación de los docentes directivos, eso debiera estar sancionado fuertemente.

3.- Violencia Escolar. Se requiere con urgencia implementar seriamente una política educacional de prevención de la violencia escolar e incorporar en el curriculum estudio de la violencia: sus distintas formas (física, económica, psicológica, sexual, etc.) y habilitar respuestas de no violencia, es decir, educar en respuestas no violentas como formas de resolución de conflictos. Para ello se requiere capacitar a los docentes y dotar de duplas sicosociales a los colegios en un número tal, que puedan atender a todos los estudiantes de las diversas comunidades escolares. Es claro que un psicólogo no puede ocuparse de 500 o más estudiantes como ocurre hoy.

4.- Violencia de los Apoderados. Además de sancionar a los directores que no denuncian en fiscalía, las agresiones de apoderados a docentes, es urgente aumentar las sanciones para los adultos que agreden a profesoras y profesores.

5.- Violencia en los entornos de los colegios. Asegurar los perímetros de los colegios ante los funerales narcos y los enfrentamientos a tiros de bandas rivales. Situaciones que cada día son más frecuentes, por ello es urgente proteger los perímetros de los colegios, en algunos casos serán carabineros, en otro resguardo municipal, en otros cercos altos y bien construidos.

6.- Terminar con los excesos de trabajo administrativo, muchas veces inútil y excesos de reuniones. Poner el foco en los estudiantes y no en los informes para el Mineduc.

7.- No olvidar Ministro el reparar techos, baños y eliminar plagas de ratones y palomas .

Todo lo descrito, que es sólo una muestra y se pueden seguir enumerando, para el vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores serían algunas acciones que apuntan en la dirección de disminución del agobio docente.

