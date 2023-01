En la búsqueda de la defensa de los derechos humanos ambientales, se reunieron la directora del INDH y el gobernador de Valparaíso

En el contexto de la misión de observación, en la Región de Valparaíso, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante esta jornada se reunieron su directora nacional, Consuelo Contreras, con el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, en un encuentro en donde se enfatizó la necesidad de apoyar la gestión respecto a los derechos humanos ambientales en la región y el país.

De esta manera, y en una reunión que contó con profesionales del Gobierno Regional de Valparaíso, consejeros y consejeras del INDH, y el jefe regional de la instancia, Fernando Martínez, se resaltó la necesidad de atender las condiciones de la comunidad en los distintos territorios afectados por conflictos socioambientales, en particular en la zona de Quintero-Puchuncaví.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, explicó que “Estuvimos hablando de la misión que desarrollaron en Quintero-Puchuncaví, a propósito que hay ahí una serie de recomendaciones que -a la fecha- no se han cumplido completamente, en particular, desde el ámbito de medio ambiente, de la educación, de la salud (…) El Gobierno Regional levantó una iniciativa para crear una red de sensores electroquímicos y cromatógrafos de gases móviles para tener mediciones público-público de lo que ocurre en la bahía de Quintero. De cómo hemos estado apoyando, también en materia de salud, a personas con capacidades diferentes, por ejemplo; de nuestra vinculación con los territorios en el ámbito ambiental, en el ámbito de la privación de agua; hemos visto también una preocupación muy preferente de parte del INDH en materia de derechos humanos ambientales”.

Por su parte, la directora nacional del INDH, Consuelo Contreras, indicó que “Tuvimos una muy buena reunión con el Gobernador, con el fin de informarle respecto de algunos de los hallazgos que tuvimos en la misión de observación Quintero-Puchuncaví, y aumentamos este trabajo -y esta articulación- viendo los problemas del medio ambiente que existen en la región, y en cuáles son los temas que podemos trabajar articuladamente en la línea de la defensa de los derechos humanos de las personas que viven en la región, para vivir en un medio ambiente sano”.

Junto a este tema, la directora también hizo hincapié en la memoria, en particular sobre la Red de Sitios de Memoria, ya que “Este año se cumplen los cincuenta años del golpe militar. Para nosotros es muy importante; el Instituto Nacional de Derechos Humanos se crea producto de las recomendaciones del Informe Rettig, como una medida de no repetición, por lo tanto, los cincuenta años están en nuestro ADN, las violaciones sistemáticas a derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, y el tema de poner en valor los sitios de memoria como una medida de no repetición es esencial para nuestro trabajo”.

Finalmente, la máxima autoridad regional recalcó la importancia de continuar trabajando en conjunto y reafirmó el compromiso de las partes para resguardar los derechos humanos ambientales. “Nos parece que hoy día los derechos humanos ambientales siguen siendo un tema faltante, del punto de vista de la política pública, pero también del punto de vista de la preocupación también que debería existir por la importancia que tiene el medio ambiente, y por la necesidad también de proteger la vida de las y los que defienden los derechos humanos ambientales (…) Ha quedado consagrado el compromiso de seguir trabajando con el director regional del INDH acá en la región de Valparaíso, con Fernando Martínez, para poder -en el futuro inmediato- levantar una iniciativa de programa que ponga en valor la promoción y defensa de los derechos humanos, en particular la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales; impulsar procesos de fiscalización, pero también impulsar procesos de recomendaciones que sean vinculantes con la política pública”, concluyó el Gobernador Rodrigo Mundaca.

