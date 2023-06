Francisca García-Huidobro alza la voz ante críticas por “Gran Hermano”: “El amor y el odio valen exactamente lo mismo”

La comunicadora Francisca García-Huidobro, es por estos días parte del panel de expertos del reality “Gran Hermano”, quien ahora alzó la voz ante las críticas que recibe el recién estrenado espacio.

La animadora se refirió a través de sus redes sociales a los múltiples mensajes que recibe, donde los televidentes le hacen una serie de cuestionamientos por el programa de telerrealidad de Chilevisión.

“Les quiero decir que amo profundamente que me escriban para decirme que no ven el reality, que es fome, que está malo, que no les gusta y que está arreglado”, comenzó señalando Fran a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram.

“Eso significa que lo están viendo, así que denle no más. En la televisión, el amor y el odio valen exactamente lo mismo”, añadió, haciendo un llamado a que “si no lo quieren ver, es voluntario, entiendo que no es cadena nacional, no es necesario que me avisen que no lo están viendo, porque de seguro lo están viendo”.

