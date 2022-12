“Yo nací para amar”: Jordi Castell desclasificó detalles de su nueva relación amorosa

La noche de este miércoles, TVN emitió un nuevo capítulo de “Buenas noches a todos”, donde Eduardo Fuentes recibió como invitado al fotógrafo Jordi Castell, con quien mantuvo una íntima conversación.

En este contexto, el actual panelista de “Tal Cual” fue consultado sobre su actual estado civil, momento en el que con una sonrisa respondió: “No soltero. Soy muy enamoradizo”.

“Yo nací para amar, me dura poco el don Juan que en alguna parte de mi cuerpo está, y no sé cuál es. Me gusta que me guste alguien, y cuando me gusta alguien se me nota mucho, y ahora me está pasando harto”, añadió.

Sobre su relación, reveló que prácticamente se encuentra viviendo “en concubinato”. “Él va a mi casa, se queda el fin de semana, nos regaloneamos. Tenemos una vida bastante tranquila”, expresó Castell, agregando sobre su pareja que “es un romance más o menos reciente. Yo lo quiero cuidar, porque él es un asalariado normal, no quiero invadir su privacidad. Eso sí, tampoco nos escondemos, sabe perfectamente con quien está también”.

Bajo este contexto, Jordi aseguró que le acomoda tener una vida más reservada, ya que disfrutas mucho de su vida en su hogar. “Con todo lo que me pasa cuando me gusta un hombre, siento que la vida puertas adentro es más entretenida. Cocinar, de repente tomarnos un par de copas extras de vino porque la cama está al lado, regalonear, ver una película. Siento que la vida, lo doméstico, termina siendo lo más importante cuando a uno le gusta lo que tiene”, concluyó.

