"Yo me defendí": Daniela Aránguiz entregó su versión tras la fuerte discusión con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz se refirió por primera vez al escándalo que protagonizó este lunes con Jorge Valdivia en plena vía pública en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

En diálogo con el matinal «Mucho Gusto» de Mega, la ex integrante de «Mekano» partió diciendo que "lo más fuerte de toda esta situación es que se me haya acusado de violencia intrafamiliar”.

La panelista de «Zona de Estrellas» relató que todo comenzó cuando el exfutbolista llegó a su condominio a pedirle explicaciones por sus dichos sobre la relación que tendría con Maite Orsini, además, Aránguiz contó que el "Mago" venía llegando de sus vacaciones en Brasil con la diputada.

“Me reclama que por qué lo hice, que le estoy ensuciando la imagen a él y a ella. (Yo le respondí) ‘porque tú me mentiste, me dijiste que ibas a Brasil a trabajar’ (…) ‘No puede ser que te levantes de mi cama para ir a buscar una mujer e irte al aeropuerto con ella’“, expuso.

Luego agregó que “él no puede jugar con las personas. No puede venir a mi casa a decirme que está enamorado de mí, tener un ‘remember’ el martes y miércoles, cuando todos los días anteriores estuvo durmiendo en la casa de la señorita Orsini”.

“Para ese juego no me presto, porque yo no soy amante de nadie, menos de mi marido”, aseveró.

Respecto al altercado físico, la influencer aseguró que solamente se defendió. “No quiero dar más detalles, está todo en manos de mi abogado, tengo la constatación de lesiones de la clínica. Yo me defendí y resulta que yo soy la agresiva”.

Daniela advirtió que ya no esconderá ninguna otra infidelidad de su esposo ya que "me humillé toda la vida con Jorge”.

“Él me puede reclamar, pero que me venga a increpar, a violentar —cosa que nunca había ocurrido— yo lo encuentro heavy, quedé impactada”, complementó.

Por último, dijo que "no podría creer que me estuviera negando en mi cara, delante de ella, en una conversación que tuvimos por teléfono, cuando ellos aún estaban en Río de Janeiro".

