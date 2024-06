Yamila Reyna revela los verdaderos motivos de su inesperada salida de TVN: "Yo no estaba cómoda..."

Ha pasado casi un mes desde que Yamila Reyna dejó de trabajar en Televisión Nacional (TVN), luego de un año y medio en el canal.

A través de un comunicado, la señal informó que “la decisión responde a que no hay proyectos en los que pudiera participar”.

Por su parte, la comunicadora en su cuenta de Instagram escribió “me voy con el corazón lleno de agradecimiento, cariño y aprendizaje luego de un año y medio en este canal, al que le tengo un gran amor, ya que me vio nacer en esta carrera, y siempre me ha dado muchos desafíos”.

Y la nacida en Argentina volvió a tocar el tema en conversación con Eva Gómez en el programa «ForEva», de radio Agricultura.

En la ocasión, contó que su salida se debió a los cambios que ocurrieron en TVN.

“Entró una dirección nueva. Cuando entran nuevas direcciones, cambian los gustos también, es parte de este trabajo. Es como el mundo del deporte, cuando cambian los directores, cambian los equipos”, indicó.

Agregó que “la decisión la tomaron ellos, pero yo lo había planteado. Habíamos tenido unas conversaciones antes, yo no estaba cómoda. Quizás dirán ‘ay ya’, pero yo no estoy acostumbrada a estar en mi casa y que me paguen un sueldo”.

Por otro lado, Yamila afirmó que tuvo conversaciones con el canal donde insistió en que la incluyeran en algún proyecto. "Varias veces en mis reuniones lo planteaba, decía ‘pónganme’, a pesar de que el año anterior yo hice mucho, eran desafíos constantes".

“Soy trabajadora, entonces para mí era raro estar en mi casa y que me pagaran un sueldo, pero también entendía que no había posibilidad de tener más proyectos en estos momentos”, sostuvo.

Finalmente, declaró que “crecí en dos años un montón, tanto profesional como personalmente. Además, cuando pasé por momentos súper difíciles a nivel personal, fueron increíbles conmigo, cuando apenas me separé, me dijeron ‘¿qué hacemos, qué quieres decir?’”.

(Imagen: TVN)

PURANOTICIA