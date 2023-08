“Ya no están viviendo juntos”: Mauricio Israel entregó nuevos detalles de la separación de Cathy Barriga y Joaquín Lavín Jr

En una nueva edición del programa de TV+ “Sígueme y te Sigo”, su panelista Mauricio Israel desclasificó detalles de la supuesta separación entre Cathy Barriga y Joaquín Lavín Jr.

Esto, luego de que fuera Anita Alvarado quien asegurara que la relación entre la exalcaldesa de Maipú y el diputado por el distrito 8 habría llegado a su fin.

“No he tenido ninguna alteración en mi estado civil (…) Pero sí, estoy casada, lo estoy diciendo”, aclaró posteriormente la ex chica “Mekano” desde su tribuna en “Me Late”.

Ante esto, ahora fue el conductor de “Círculo Central” quien entregó nuevos detalles del quiebre entre el matrimonio. “Efectivamente, sigue casada, eso fue lo que ella aclaró”, comenzó relatando el comentarista deportivo.

“Lamentablemente, a Cathy no le creo. El fin de semana a mí me escribió su vecina. (Lavín) llegó al cumpleaños de su hijo, entró, estuvo ahí y se fue, porque ya no están viviendo juntos”, agregó.

Bajo este contexto, Israel añadió que Barriga no mintió al negar los dichos de Alvarado, ya que es efectivo que “legalmente sigue casada”.

“Lo que pasa, es que ya hay una separación de hecho, de hace 7 u 8 meses”, aseguró Mauricio Israel en el más reciente capítulo emitido del programa de TV+ “Sígueme y te Sigo”.

PURANOTICIA