Willy Sabor entregó detalles de su rencilla con Paty Cofré: “Me sentí decepcionado”

El comediante Willy Sabor fue el más reciente invitado al estelar de Canal 13 “El Purgatorio”, donde abordó diversos aspectos de su carrera.

Además, fue enfrentado a la sección del programa conducido por Ignacio Gutiérrez llamada “El muro de los lamentos”, donde le pusieron la siguiente frase: “Willy Sabor funó a Paty Cofré”.

Ante esto, el locutor radial debió aclaró que quiere de sobre manera a su colega, ya que trabajo junto a ella por largos años en el extinto estelar “Morandé con Compañía”, a quien luego invitó a su podcast, del cual ella decidió no participar ya que no había un pago en dinero de por medio.

“Me sentí decepcionado… Siempre nos quedábamos conversando, yo me sentía amigo de ella, igual que con todos los chicos de ‘Morandé...’. ¿Sabes lo que pasa? Que ella también tiene su edad y tal vez no entendió. Quizás ella hasta el día de hoy no entiende lo que pasó, y está bien”, relató.

“Siento mucha admiración por ella, la quiero mucho y sentí el golpe, pero sólo me gustaría decirle que la entiendo y creo que ella no entendió mi propuesta... y que si ella necesita de mi ayuda, que cuente conmigo siempre”, concluyó sobre el antiguo conflicto entre ambos.

PURANOTICIA