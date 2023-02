Vesta Lugg será la telonera oficial de Christina Aguilera en Chile: “Es un sueño hecho realidad”

Un gran salto en su carrera vivirá la cantante nacional Vesta Lugg, quien fue confirmada por la productora Bizarro como la telonera oficial de las presentaciones de la cantante estadounidense Christina Aguilera en Chile.

“Oye baby Vesta… we did it (lo hicimos). Vamos a telonear a Christina Aguilera. Nos vemos en el Movistar Arena el 25 y 26 de febrero”, anunció la intérprete en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram.

Junto a la publicación, la cantante añadió un video, en el que sostenía que “yo creo que por Cristina, hago música pop. Me encantan sus canciones(…) quería ser como ella. Es un sueño hecho realidad”.

