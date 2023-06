Vanesa Borghi compartió especial reflexión por su cumpleaños: “Duele”

Esta jornada, la modelo argentina Vanesa Borghi se encuentra celebrando su cumpleaños, motivo por el que decidió compartir una profunda reflexión en sus redes sociales en medio del complejo momento.

Lo anterior, luego de que a fines del mes de mayo sufriera el lamentable fallecimiento de su hija Clara, quien nació con tan solo seis meses de gestación.

“Hoy es mi cumple. Siempre me ha gustado festejarlo, pero este es un año distinto. Tengo sentimientos encontrados. Si bien debo festejar la vida misma, no estoy completa. Lo que sería el mejor cumpleaños de mi vida, ya no lo es”, expuso en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram.

“Ni yo sé cómo reaccionar este 14 de junio. El año que se fue me dejó muchas enseñanzas, pero por sobre todas las cosas una muy cierta, disfrutar cada momento ya que no sabemos qué pasará después. Así que hoy trataré de hacer eso con los más cercanos. (Espero que se cumplan mis deseos)”, sentenció la ex “Morandé con Compañía”.

Posteriormente, a través del formato historias de la red social, Borghi volvió a referirse al especial momento, donde acotó que “aunque no lo demuestre, estos días son difíciles para mí. Sería el cumpleaños más feliz de mi vida, con mi Clara en la panza. Y ya no está”.

“Sé que todos me dirán que solo no está físicamente, pero es lógico que la quiera acá… y duele”, concluyó la comunicadora.

