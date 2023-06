Valentina Roth reveló que está pronta a convertirse en madre: “Hoy día tengo a mi Anto sí o sí”

La exchica reality Valentina Roth, es una asidua usuaria de las redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, donde mantiene más de 870 mil seguidores, con quienes comparte diversos detalles de su vida personal.

Línea que ha mantenido la ex “Calle 7” durante estos últimos meses, momento en el que se encuentra viviendo su primer embarazo, ya que ha documentado gran parte de la dulce espera de su primera hija junto a su esposo, el ortodoncista Miguel de la Fuente, en la plataforma.

Ahora, durante la madrugada de este viernes 9 de junio, la gimnasta compartió una feliz noticia en la red social, anunciando que ya se encuentra en trabajo de parto.

“A las 12 empecé con puntadas en la espalda fuertes. A la 1 empecé con puntadas en el útero como regla, y puntadas en la espalda también. Duran 30 o 50 segundos, y vienen cada 5 minutos”, detalló en el formato historias de su cuenta de Instagram.

“Me quedan unas 8 o 9 horas. Pero hoy día tengo a mi Anto sí o sí en mis bracitos”, agregó la ex participante de “Aquí se Baila” posteriormente, añadiendo que “me siento súper bien, pero estoy cagada de sueño. Muerta, muerta de sueño. No he dormido ni cinco minutos (…) Ah sí, hoy día está de cumpleaños mi mamá. Miren el regalito. Le achuntó”.

PURANOTICIA