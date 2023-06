Valentina Roth compartió singular lista de exigencias para las visitas de su hija: “Serán de máximo una hora”

La bailarina Valentina Roth, se encuentra atravesado el tercer trimestre de su primer embarazo, cursando la semana 38 de este, motivo por el que se encuentra realizando los últimos preparativos para el nacimiento de su primera hija, a quien junto a su pareja Miguel de la Fuente, llamarán Antonia.

Bajo este contexto, a solo días de recibir a su hija, la ex participante de programas juveniles como “Yingo” y “Calle 7” realizó una extensa lista que deberán cumplir las personas que deseen conocer a su primogénita, la que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Según el relato de Roth, las exigencias nacieron luego de una noche de insomnio, texto que aseguró dejará “pegado afuera de la casa”. “Visitas no más de una hora, porque si no, se me colapsa el seso”, destacó la ex participante de “Aquí se Baila”, provocando las risas de su pareja, añadiendo que también exigirá “no darle besos a la Antonia. No entrar su te sientes mal o si estuviste resfriado. Si fumaste cigarros, no la toques, aléjate”.

Posteriormente, Roth decidió ser aun más clara, y leer punto por punto sus requerimientos. “Las visitas serán de máximo una hora, serán express, muy express. No se permiten besos a Antonia. Si te sientes mal o has estado resfriado, no podrás entrar. Y si fumas, no entras. Detesto que la casa huela a cigarro”, agregó.

“No opinar sobre mis gatos. No sacar fotos de Antonia sin mi autorización. Todos deben lavarse las manos, usar alcohol, gel y mascarilla. No den consejos no solicitados sobre cómo criar a mi hija. Además, no me visiten de sorpresa, me carga eso. Tampoco den consejos que no les pedí”, añadió la exchica reality.

