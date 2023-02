“Una experiencia inolvidable”: Daniel Matamala confirma su salida de “Tolerancia Cero”

La jornada de este lunes, el periodista Daniel Matamala anunció su salida del programa “Tolerancia Cero”, confirmando que no será parte de la temporada 2023 del programa de CNN.

Lo anterior, se debe a que el comunicador se enfocará principalmente en los nuevos desafíos que tiene para él Chilevisión, ya que Matamala era parte de ambas casas televisivas producto la alianza que mantenían, la que se disolvió el 2022.

“¡Hola! Quiero contarles que no seré parte de la temporada 2023 de "Tolerancia Cero". Se me había hecho difícil compatibilizar mi presencia en el panel con la conducción de "Chilevisión Noticias" en los domingos y he decidido enfocarme en un 100% en los desafíos y nuevos proyectos que estamos preparando en CHV para este año”, comenzó señalando el conductor de “Chilevisión Noticias” en una nueva publicación de sus redes sociales.

“Quiero aprovechar para agradecer a mis compañ[email protected] panelistas y a todo el equipo de CNN Chile por estos seis años en ese programa. Fue una experiencia inolvidable compartir este panel desde 2017, especialmente en ese año en que ocurrieron momentos imborrables, varios de ellos inmortalizados por la pluma brillante de @malaimagen. Mucho éxito a "Tolerancia Cero" en su temporada 2023”, concluyó el periodista en su cuenta personal de Instagram.

