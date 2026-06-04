"TVN no nos cuidó": Paty López arremete contra la "época dorada" del canal y revela el desprotegido sistema laboral de los actores

La actriz Patricia López fue la gran protagonista del más reciente episodio de Más de Ti, el podcast de entrevistas de BBTV. En una íntima conversación, la intérprete alzó la voz para abordar uno de los temas que más preocupa al mundo artístico nacional: las bajas pensiones que reciben los actores en Chile, apuntando directamente a la gestión histórica de Televisión Nacional de Chile (TVN).

A pesar de recordar con nostalgia su paso por la señal estatal, donde participó en producciones emblemáticas como Amores de Mercado, Aquelarre y El señor de la querencia, López lanzó una severa crítica contra la denominada "era dorada" del canal, asegurando que jamás se regularizó la situación contractual de los trabajadores.

“Nunca tuvimos contratos. Yo entré realizando boletas, y los actores emblemáticos también lo hacían”, reveló la actriz, destapando el impacto que esto tiene en la actualidad. “Entonces, quedaba en manos de los actores pagar sus cotizaciones para tener una jubilación decente”.

Para la intérprete, el sistema falló al dejar la responsabilidad previsional exclusivamente en manos de los artistas, en un medio que destaca por su inestabilidad laboral. “El tema es que cuando las empresas no lo hacen por obligación, muchas veces los trabajadores no ahorran por las contingencias”, explicó López, para luego rematar con una dura frase: “TVN no nos cuidó, no pensó en nuestra vejez”.

Además de la crisis en el mundo de la actuación, Patricia López aprovechó el espacio para visibilizar otra compleja realidad que la ha acompañado desde su juventud: el acoso callejero.

“Sufrí mucho acoso callejero desde chica”, confesó la actriz, rememorando su época escolar en la década de los 90. “Desde mis traslados de La Florida a Providencia, donde quedaba mi colegio. Esos trayectos en los años 90 fueron brutales para mí. Viví episodios muy violentos como escolar”, recordó con amargura sobre una problemática que marcó su vida fuera de las pantallas.

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