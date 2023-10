Trinidad Cerda reveló detalles íntimos de su sexualidad: “Mis orgasmos son los mismos que tienen mis amigas”

La ex jugadora de “Gran Hermano” Trinidad Cerda, se encuentra disfrutando de su vida fuera del encierro, compartiendo una reveladora entrevista con Revista Sarah.

En la íntima conversación, la ex auxiliar de vuelo abordó su sexualidad después de su reasignación de género, de la cual conversó abiertamente durante su participación en el reality de Chilevisión.

“No tengo las pechugas gigantes, no tengo la cintura perfecta, y me da lo mismo. Todas las mujeres somos diferentes, pero hoy me siento una mujer”, aseguró.

En esta línea, Trini reveló que “cuando tengo sexo con un hombre es la misma sexualidad que tienen mis amigas. Mis orgasmos son los mismos que tienen mis amigas”.

