Tres nuevos participantes preparan sus maletas para ingresar al reality «¿Ganar o servir?» de Canal 13

Tres nuevos participantes ingresarán a «¿Ganar o servir?» de Canal 13, dos son conocidos en realities chilenos.

Uno es Facundo González de 34 años, quien saltó a la fama a los 22 en un programa de baile de Marcelo Tinelli, y luego ha estado largas temporadas en la televisión peruana.

Su nombre sonó en la prensa de nuestro país cuando fue captado a los besos con Pamela Díaz, al respecto, el trasandino asegura que con la "Fiera" son amigos. “Tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio (Agostini) me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho. Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro. A mí me gusta mi espacio, a ella también, somos bien parecidos en muchas cosas".

Quien también ingresará al programa de Canal 13 será Julia Fernándes, quien fue parte de los realities «Amor a prueba» y «Doble Tentación».

La brasileña de 29 años aseguró que “amo Chile, me siento mucho más chilena que brasileña. Me gusta más la piscola que la caipiriña, en todos lados donde voy represento a Chile y piensan que soy chilena. Me gusta cómo hablan, soy buena para las chuch... Y si Dios me lo permite, quiero seguir en Chile para siempre”.

Y por último, Fabio Agostini fue anunciado como nuevo integrante del espacio.

El español y reciente ganador de «Tierra Brava» manifestó que “estoy dispuesto a hacer de todo”.

“Si a mí me tocan los cojones, yo los toco el doble, así que a la guerra”, destacó en diálogo con Canal 13.

(Imágenes: 13.cl)

