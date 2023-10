Tras intensa competencia individual, Camila Arismendi es la segunda nominada de “Tierra Brava”

En el segundo capítulo de “Tierra Brava” emitido por Canal 13 la noche de este lunes, se vivió una intensa competencia, en la cual se definió al segundo nominado.

Ahora, eran los integrantes del equipo rojo autodenominado “Puro Fuego”, quienes debían enfrentarse al sostener el peso de su cuerpo la mayor cantidad de tiempo posible afirmándose en una viga, donde el primero en caer sería el nuevo nominado para abandonar el reality, mientras que el ganador pasaría a dormir en la habitación VIP.

Luego de cuatro minutos, la primera en caer fue Camila Arismendi, transformándose en la segunda nominada del encierro de Canal 13, por lo que deberá medirse ante Camila Campos. “Estoy un poco triste, porque no quería estar nominada, pero creo que me perjudicó dormir mal, porque mis brazos no estaban tan mal”, expresó, añadiendo que “no sé si estoy con confianza, pero quiero darlo todo, como lo he hecho hasta ahora, estoy positiva”.

Mientras que, el cantante dominicano Uriel Romero, más conocido como ‘El Futuro Fuera de Órbita’, fue el gran triunfador, quien pasó a disfrutar de la estancia en la zona VIP de “Tierra Brava”.

