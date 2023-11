Tras escándalos de infidelidad, Bruna Biancardi confirma el término de su relación con Neymar

El futbolista brasileño Neymar da Silva, se encuentra atravesado un complejo momento personal, luego de que la madre de su hija nacida el pasado mes de octubre, la modelo Bruna Biancardi confirmara el fin de la relación.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la ahora ex pareja del futbolista del Al Hilal anunció el quiebre entre ambos. “Este es un asunto particular, pero, como diariamente me relacionan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no estoy en una relación”, comentó señalando Biancardi en una historia compartida en su cuenta personal de Instagram.

“Somos padres de Mavie, esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que así paren de relacionarme con noticias frecuentes”, concluyó la joven.

La noticia llega después de que Neymar fuese blanco de diversas polémicas por infidelidad mientras Bruna se encontraba embarazada de la pequeña, siendo la más reciente cuando le pedía fotografías desnuda a una reconocida modelo de la plataforma para adultos OnlyFans.

PURANOTICIA