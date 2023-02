Tonka Tomicic explica entrega de cheques a Parived en medio de “Caso Relojes”: “Él me pidió apoyo”

La mañana de este viernes, la animadora de Canal 13 Tonka Tomicic rompió el silencio sobre el “Caso Relojes”, ya que concedió una entrevista exclusiva con el matinal de la estación televisiva “Tu Día”, donde mantuvo una íntima conversación junto a Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

De esta forma, la comunicadora confirmó el quiebre en su relación con amorosa con Marco Antonio López Spagui, más conocido como “Parived”, quien se encuentra con arraigo nacional, luego de que la residencia que mantiene con Tomicic ubicada en la comuna de Vitacura fuera allanada por la Policía de Investigaciones.

Dentro de este contexto, Tonka aseguró que la relación que ambos mantenían siempre fue de mutuo apoyo, por lo que cuando López le solicitó ayuda económica, ella no dudo en prestársela. “La persona llamada a responder en detalle es él. Sé que está preparando una entrevista. No sé cuándo va a ser, pero me parece súper bueno”, comenzó señalando al explicar la razón de por qué entregó cheques en blanco a su exmarido.

“Lo que yo sé es que Marco Antonio empezó con negocios mineros y eso quedó entrampado en el tema económico. Tuvimos estallido, después pandemia, y en esa instancia él me pidió apoyo. Por supuesto que se lo brindé”, añadió, asegurando que “le presté dinero a través de cheques y lo que puedo decir, en resumen, es que hoy ese negocio es próspero y le está yendo muy bien, pero en ese momento fue una situación difícil y yo apoyé”.

“¿Sabías dónde iban esos cheques que le prestaste?”, le consultó Vargas directamente, a lo que Tonka respondió: “No. Creo que el detalle de los documentos será parte de la investigación, y él lo podrá contar mucho mejor”.

“¿Eran cheques en blanco o con montos específicos? Porque finalmente terminaron en manos de gente que hoy está procesada”, agregó Repenning, mientras que Tomicic agregó para concluir que “a él (Parived) le corresponde explicarlo, y quiero aclarar que yo no conozco a esas personas (procesadas). Yo no soy la responsable de eso, aunque sean mis cheques. Lo importante es decir que uno establece una relación de pareja en base a la confianza”.

