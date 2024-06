Tonka Tomicic descartó tajantemente estar en una relación: "No soy de amigos con ventaja"

Tonka Tomicic descartó de manera tajante estar en pareja, como se ha rumoreado en los últimos días.

En el programa «Zona de Estrellas» aseguraron que la animadora tendría un nuevo amor, que sería un destacado periodista.

"Es una información que me llegó hace dos semanas. No voy a decir nombre porque me falta chequear algo en particular…", sostuvo Pablo Candia.

El panelista del espacio de Zona Latina informó que la supuesta pareja sería un periodista con amplia trayectoria, que estaría trabajando en La Segunda. "Es de un medio muy importante de nuestro país con el que lleva un par de semanas saliendo", aseguró.

Bajo ese contexto, en «Que te lo digo» de Zona Latina, Tomicic fue consultada sobre si tenía un "amigo con ventaja".

“Sabes de dónde salió el rumor y qué te motivó a desmentirlo. Dices que ‘no tengo pololo’. Lo entiendo, pero, ¿tal vez algún amigo con ventaja o en vías de conocerse?”, escribió el conductor, Sergio Rojas.

Y la respuesta de la exintegrante de Canal 13 fue enérgica: “Creo que porque seguido me inventan relaciones, entre otras cosas. No soy de amigos con ventaja. Ahora en Antofagasta. Cariños”.

