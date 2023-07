Tomás González habla sobre su homosexualidad: "Asumirme no fue un proceso fácil"

En marco de la presentación de su libro autobiográfico "Campeón: Lecciones, triunfos y caídas de un gimnasta olímpico", el gimnasta nacional Tomás González hizo una potente revelación.



"Supongo que ya no es tema, pero sí, soy gay. Y si se trata de hacerlo público, prefiero hacerlo en este libro", reconoció en entrevista con La Tercera, asegurando que descubrió su orientación sexual en 2010, cuando tenía 24 años.



En ese sentido, González explicó que "lloré muchísimo esos día. Yo estaba en mi proceso de asumirme como homosexual y sentía que moría una parte de mí también".



Asimismo, aseguró que "asumirme no fue un proceso fácil. Al final uno crece en una sociedad heteronormal que igual te condiciona. Hoy me alegra que las cosas se estén normalizando. En ese sentido, uno igual ve a las nuevas generaciones mucho más resueltas, no tienen esta carga".



Consultado sobre por qué nunca había hablado públicamente sobre el tema anteriormente, el tres veces finalista olímpico subrayó que "trato de aportar a la sociedad desde el deporte, nunca ha sido mi objetivo tomar otras banderas. (...) Mientras haya derechos iguales para todos, lo voy a apoyar. Pero salir a la luz pública con esa meta nunca fue mi objetivo".



Por otra parte, el deportista criollo recordó un doloroso episodio vivido en 2007, en medio de su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando recibió duros insultos por parte de su ex entrenador, Yoel Gutiérrez, que en una ocasión le gritó "¡¿Por qué fallaste? Maricón!" al errar un salto.



"Estaba tan concentrado en llegar a los Juegos Olímpicos que acepté tratos abusivos de mi entrenador. (...) Pero me pasaron la cuenta, me afectaban psicológicamente y después de Londres dije no puedo más, me está haciendo mal, hasta aquí llego con él", admitió.

PURANOTICIA