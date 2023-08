"The Blind Side": La disputa familiar que empaña la exitosa película por la que Sandra Bullock ganó el Oscar

The Blind Side ("Un sueño posible") cuenta la historia de un adolescente negro con dificultades que, tras vivir en un hogar de acogida, llega a la universidad y se convierte en una estrella del deporte con la ayuda de una familia blanca.

Esta semana, el exjugador de la NFL Michael Oher, en quien está basada The Blind Side , presentó una solicitud para terminar su relación con los Tuohy, la familia que lo acogió.

Oher, que ahora tiene 37 años, alega que nunca se le dio compensación alguna por el largometraje y que no recibió "nada" por una historia "que no habría existido" sin él.

Los cineastas de la película, por el momento, no han ofrecido comentarios.

Sandra Bullock ganó una estatuilla por su papel en "The Blind Side".

El exjugador también acusó a la familia Tuohy de mentir sobre su adopción y engañarlo para que firmara un contrato de tutela cuando tenía 18 años , un proceso que no lo convertía legalmente en miembro de la familia pero daba a los Tuohy control legal sobre sus finanzas.

The Blind Side recaudó más de US$300 millones en taquillaen todo el mundo , a lo que se suman muchos millones más en ventas en diversos formatos de video.

"Puedes liberar a Sandra Bullock de The Blind Side, pero no a mí", escribió Ola Ojewumi, autora y oradora pública, en la red social X, antes Twitter. Bullock no ha hecho comentarios al respecto, aunque algunos han salido en su defensa, entre ellos Quinton Aaron, su coprotagonista que interpretó a Oher en la película.