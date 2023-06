Thais Jordão confirma su quiebre con Iván Núñez: “Yo terminé”

Luego de una ola de rumores, fue la propia modelo brasileña Thais Jordão, quien confirmó su quiebre con el periodista Iván Núñez, vínculo que mantenían desde el 2020.

Jordão entregó incluso los motivos del término de la relación amorosa con el rostro de TVN, con quien tiene un hijo en común.

“Yo terminé con Iván. Mira, yo veo las injusticias que él pasa, yo tengo mi trabajo, mi vida, tengo a mi hijo con sus temas. Entonces, no tengo tiempo para vivir esa vida de farándula, de tele y esas cosas”, fueron parte de las palabras de Jordão en conversación con “Tiempo X”.

Sobre los motivos del quiebre entre ambos, la brasileña aseguró “estoy hasta estresada, y yo veo que Iván no se defiende de esas injusticias. Yo creo que no es tema mío, no tengo que estar entre medio de eso, no quiero estar y no voy a estar”.

“Yo tomé mis cosas y salí, con toda la dignidad del mundo, cogí apenas mis ropas y me fui”, aseguró Thais en la conversación con el medio mencionado anteriormente.

Posteriormente, en conversación con “Las Últimas Noticias”, la modelo aseguró que el quiebre “es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado”, añadiendo que “quiero salir de los problemas, Iván con su exmujer, que ellos arreglen sus temas, que Iván solucione sus problemas solo. Él tiene que hacerse cargo de sus temas, yo, en este momento, no puedo hacerme cargo de más cosas”.

Bajo esta línea, Thais quiso ser enfática y dejar en claro que “no es falta de amor, yo amo a Iván y estamos bien, somos papás de un bebé maravilloso y jamás voy a poner a mi hijo entremedio nuestro”.

