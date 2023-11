Terremoto en “Tierra Brava”: Angélica Sepúlveda habría abandonado el encierro por maltrato animal

Una gran expectación existía en torno al próximo ingreso de Angélica Sepúlveda a “Tierra Brava”, quien ya habría llegado hasta la casona ubicada en Lima, Perú, pero debido al desfase de dos semanas que presenta el reality de Canal 13, este aún no se habría materializado en la pantalla.

Sin embargo, un nuevo terremoto envuelve al encierro, ya que fue la propia “fierecilla de Yungay” quien reapareció en redes sociales, revelando que habría decidido dejar la “hacienda”, dejando a entre ver un posible maltrato animal dentro del espacio de telerrealidad de la estación ubicada en Inés Matte Urrejola.

“Ayer fue el gran 11/11 y llegó a mi repleto de energía y visualización, hoy es un día de sanación y liberación, de cualquier pensamiento, de dolor, desilusión y mañana, mañana estoy en Chile”, comenzó relatando Sepúlveda en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram.

“Que el Universo se encargue de hacer justicia, yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aun cuando me amenacen o agredan físicamente”, lanzó.

Si bien Angélica decidió no entregar mayores antecedentes en cuanto al conflicto, una seguidora le respondió que esperada haberla visto ganar “Tierra Brava”, a lo que Sepúlveda contestó: “Entré justo para eso, ganar esa final, pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos. No renuncié, sólo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor”.

