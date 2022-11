Teresa Marinovic respalda a Cecilia Bolocco luego de sus polémicos dichos por las tallas grandes: “Hipócritas”

La animadora de Canal 13 Cecilia Bolocco, se encuentra en el centro de la polémica, debido a unas recientes declaraciones que realizó en una transmisión en vivo por sus redes sociales, cuando mostraba su nueva colección de su marca de ropa.

Todo se originó cuando una de sus seguidores le solicitó que realizara tallas más grandes. “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”, expresó la animadora de “Todo por Ti”, añadiendo que “hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”.

Los dichos de la exMiss Universo fueron catalogado por los cibernautas como “gordofóbicos”, motivo por el cual la licenciada en Filosofía Teresa Marinovic salió en su defensa.

“Hipócritas”, comenzó señalando ex convencional por el Distrito 10 en su cuenta personal de Twitter, donde añadió que “Cecilia Bolocco dijo una obviedad: 1. Es mejor no estar muy gorda (también porque hace mal) y 2. Porque uno se ve menos atractiva (cuestión que a las mujeres nos importa)”.

“Hagan ostentación de su indignación moral, pero se ven patéticos mintiendo”, añadió en su mensaje, esto fue replicado en la red social, donde una usuaria le respondió: “Me carga que me digan que uno tiene que estar linda para complacer al hombre”.

“Te puede cargar, pero lo cierto es que en los hechos y por siglos, hemos hecho y seguiremos haciendo cosas para vernos atractivas (para los hombres, el marido, el pololo, etc.)”, agregó Marinovic.

“Ser delgada no significa que sea más atractiva que alguien gorda. Hay que terminar con este estereotipo hacia las mujeres”, le increpó otra usuaria, a lo que Teresa no se quedó callada y respondió: “Ok, si te parece correcto dar esa batalla, hazlo. Pero que no sea armando un escándalo por afirmaciones triviales y bastante obvias, además”.

