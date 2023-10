"Tengo tanto por comunicar": Paula Pavic se refirió a su nueva vida tras la mediática ruptura con Marcelo Ríos

Nataly Chilet entrevistó en Estados Unidos a Paula Pavic luego de su quiebre con Marcelo Ríos.

La comunicadora viajó hasta Sarasota para que la empresaria se refiriera en extenso a la separación con el extenista.

“Me encanta estar en familia y estar enfocada 100% en mis cosas, con mucho menos distracciones que a lo mejor tenía antes”, declaró en «Chilet Talks».

Luego agregó que “al final, cuando estás rodeada de mucha gente, te das cuenta de que estás enfocada en mil cosas y no en ti”.

“El hecho de estar sola, sin tanta gente alrededor, me ha ayudado mucho a estar conmigo”, argumentó.

La emprendedora señaló que “antes de embarcarme en el mundo del desarrollo personal, era súper reacia a las redes y a que la gente me reconociera como la esposa de Marcelo”.

“Sentía como que no tenía nada para que me conocieran y que no había nada que aportar, como que no tenía sentido ser conocida ahí. Pero cuando comencé mi viaje en el desarrollo personal, siento que estoy obligada a comunicar, siento que tengo tanto por comunicar, y abrí todo, para que todo el mundo escuche lo que quiero decir ahora”, complementó.

Pavic le reveló a Chilet que no solo cambió su mentalidad, si no que también modificó sus hábitos, ya que se levanta todos los días a las 04:45 horas.

“Si te permites fallar un día, te permites fallar en cualquier otra cosa“, afirmó.

Finalmente, Paula reveló que está escribiendo una trilogía de libros titulada «Libertad financiera desde casa», que será lanzada este año y estará centrada en el desarrollo personal y negocios digitales.

“Ayudará a las personas a descubrir oportunidades que quizás no ven. Quiero mostrarles el camino“, cerró.

