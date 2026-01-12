Figuras de la televisión chilena rinden emotivo adiós a Andrés Caniulef tras su fallecimiento: "Te doy otro y mi último abrazo del alma"

El mundo de la televisión y el periodismo de espectáculos reaccionó con profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Andrés Caniulef, periodista y rostro televisivo, quien murió a los 48 años.

De acuerdo con antecedentes preliminares entregados por Carabineros de Chile, el comunicador sufrió un paro cardiorrespiratorio al interior de su domicilio, ubicado en Santiago Centro, donde se encontraba acompañado por su pareja al momento de la emergencia.

La noticia generó una inmediata ola de reacciones en el medio televisivo, donde Caniulef desarrolló gran parte de su carrera y, en el último tiempo, se desempeñaba como rostro del canal Tevex. Colegas, amigos y figuras del espectáculo utilizaron las redes sociales para despedirlo y destacar su trayectoria profesional y calidad humana.

Una de las primeras en manifestarse fue la periodista Carolina Urrejola, con quien compartió labores en Canal 13. A través de sus plataformas, escribió: "Andrés fue un periodista serio, culto, trabajador y busquilla. Fue un gran aporte al periodismo de escenario y espectáculos en Chile, el que desarrolló por años convirtiéndose en un referente. Un gusto compartir tantas horas al aire en Teletarde contigo querido!".

En tanto, el animador Daniel Fuenzalida también expresó su conmoción, señalando: "Aun en shock por tu partida, no me salen las palabras, solo se me viene a la cabeza tu amistad, tu risa, tu lealtad inquebrantable, gracias por escucharme y yo agradezco tus consejos".

A los homenajes se sumó el estilista y figura televisiva Gonzalo Cáceres, quien reveló que tenía programada una participación en el podcast del periodista la próxima semana. En un emotivo mensaje, escribió: "Estoy impactado. El miércoles 14 iba a participar en su podcast en el canal Tevex. Estoy demasiado triste, yo lo adoraba. Le pido a dios por su alma y la compasión del cielo a sus padres. Te voy a extrañar tanto, pero pronto estaremos juntos. Vuela alto, Andrés querido. Te amo mi amor".

En la misma publicación, el diseñador Rubén Campos dejó un extenso mensaje de despedida, señalando: "Sé que te fuiste incomprendido y tratado mal, pero quizás hoy todos aquellos que te apuntaron con el dedo, no se acerquen a tu lecho, pues tú ya eres parte del cielo eterno y quizás el tiempo les enseñe a todos aquellos que te miraron con recelo, sepan que a un amigo o a quien sea no se le trata así jamás. Te doy otro y mi último abrazo del alma, pues lloro tu partida con lágrimas de verdad y bendigo a tu familia hoy. Cuídate allá donde ya estás".

