Teletón entregó su versión por la baja de Lali Espósito de la cruzada solidaria: “Hubo un tema de tiempo”

En la reciente Teletón 2023 no todo habría sido miel sobre hojuelas, ya que pese a que se logró superar la meta establecida para la cruzada solidaria, hubo asistentes al espectáculo que se retiraron molestos de la Quinta Vergara.

Lo anterior, ya que durante el show de cierre de la campaña realizado la noche del pasado sábado, estaba previsto que se subiera sobre el escenario la cantante argentina Lali Espósito, presentación que finalmente no se realizó, pese a que la artista trasandina se encontraba en el recinto.

“Como verán me quedé con el makeup (maquillaje), con la ropa (…) me tocaba cantar en la Teletón sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima detrás del escenario esperando nuestro momento”, fueron parte de las palabras de la propia intérprete, revelando que finalmente no se podría presentar. “Nos vamos tristes, no voy a mentir”, lanzó.

Ante esto, fue la propia producción del espectáculo quienes se refirieron a lo sucedido. “Estábamos todos esperando que todos los que estaban avisados para participar lo pudiesen hacer. Hubo un tema de tiempo y tecnológico que no se maneja, este es un programa en vivo. Lamentablemente no se pudo presentar”, aseguró Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón.

“Conversamos con ella y su equipo, estamos muy contentos y ellos también porque se logró el objetivo”, aseguró Díaz, añadiendo que “vamos a hacer cosas más adelante para poder tenerla con nosotros, va a ir a los institutos y ojalá nos pueda acompañar en la Teletón 2024, no me cabe duda de que así va a ser, si las condiciones y el tiempo lo permiten”.

