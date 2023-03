Surgen nuevos antecedentes del "encontrón" entre Daniel Fuenzalida y Mauricio Pinilla en Viña 2023

Surgen nuevos antecendetes acerca del “encontrón” que Mauricio Pinilla y Daniel Fuenzalida sostuvieron durante el Festival de Viña 2023.

Fue el periodista Sergio Rojas quien entregó nuevos detalles del hecho en su live de Instagram llamado «Que te lo digo».

Cabe recordar que el tema nuevamente salió a flote tras las declaraciones del exfutbolista en el programa «Podemos Hablar» de Chilevisión, donde criticó la participación del comunicador en la Teletón.

“Me lo encontré en Viña, ¿por qué no me encaró y me dijo algo (por mis dichos)? (…) Si tuviese un programa de farándula, no me paro en la Teletón a solidarizar como que soy el hue… más solidario del mundo, por favor…”, dijo en aquella oportunidad el otrora delantero.

Por su parte, el animador aclaró que nunca se ha referido a la familia del integrante de ESPN, pero sí se hizo cargo de las críticas en su rol de productor y conductor de «Me Late».

“Lo vi en la Quinta Vergara, pero no había ninguna mala onda. Me hubiese gustado conversarlo, no encararlo. Ojalá que no se siga con el tema, porque está ensuciando el nombre de la Teletón”, declaró a Publimetro.

Y según relató Sergio Rojas, “Daniel estaba en la carpa de prensa cuando de pronto ve que está Mauricio Pinilla, se voltea y le da la mano. Mauricio lo aprieta fuertemente, como quebrándole los huesos, como una pitón… y no lo suelta”, señaló, agregando que esto duró varios segundos en los cuales no se decían nada y sólo se miraban.

“De pronto Daniel le suelta la mano, le pega unas palmadas en el pecho y le dice ‘no seas hue... po’, compradre’” (sic). Ahí Mauricio no contesta, no dice nada. Daniel marca terreno con esa frase y Pinilla se va. Según cuentan testigos, Fuenzalida le pega fuerte en el pecho. Él es una persona que tiene calle, no le van con cuentos”, relató.

Finalmente, el comunicador criticó al ex jugador de la Universidad de Chile. “Yo le digo a Pinilla, ¿por qué no cuentas la historia real? Se te hizo cuando Daniel te pegó en el pecho y te dijo esa frase. Ahí debiste haberle dicho ‘¿cómo que hue…, si tú pasaste haciendo mier… a mi familia durante todo el año?’. Los choritos se ven en las pampas, no en la televisión (…) Te lo digo en tu cara, eres un cagón”, cerró.

(Imagen: Duplos)

PURANOTICIA