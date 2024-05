Steffi Méndez y los motivos que la llevaron a ocultar su primer embarazo: “No me arrepiento”

El pasado viernes 10 de mayo, Steffi Méndez celebró su primer Día de la Madre, luego de haber confirmado su primer embarazo hace algunas semanas, posterior al nacimiento su hijo.

Bajo este contexto, en la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la hija de Dj Méndez fue consultada por la particular decisión de mantener el embarazo en secreto hasta ya nacido su primogénito, lo que la ex chica reality radicada en Suecia no tuvo problemas en responder.

“Mi vida ha sido expuesta desde muy niña (algo que elegí) y siempre me dije a mí misma que el día que fuera mamá iba a vivir en privado, con los míos, por el simple hecho de saber cuánta maldad hay en la gente de las redes sociales”, comenzó relatando Steffi.

Continuando con su reflexión, la integrante de “Los Méndez” aseguró estar casada de “ver cuántas mujeres critican a otras mujeres mamás, de cómo ser mamá y eso no me gusta”, por lo que, admitió fue “una de las mejores decisiones que he tomado por lejos, aparte de tener un embarazo maravilloso, no me arrepiento de haberlo ocultado”.

Para concluir, la también actriz señaló tajante “y si lo conté fue porque, tarde o temprano, se iba a saber igual, quería que fuera a mi manera”.

PURANOTICIA