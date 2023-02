Soledad Onetto se despide de Mega tras 11 años en el canal

La periodista Soledad Onetto se despide de Mega tras trabajar 11 años en el canal. Fue por medio de un comunicado que la señal anunció la noticia. Sin embargo, la conductora seguirá ligada a MegamediaRadio a través de Radio Infinita.

"Megamedia informa que nuestra periodista y conductora de noticias, Soledad Onetto González ha decidido tomar nuevos rumbos profesionales, por lo que dejará de pertenecer a Mega a partir del lunes 27 de febrero de 2023. Sin embargo, se mantendrá ligada a MegamediaRadio a través de Radio Infinita", señala el comunicado.

Asimismo, detallan que la profesional llegó al canal el año 2012 por lo que "se transformó en una persona muy importante y querida al interior de la organización en general, pero en particular de nuestro departamento de prensa (...) A 'La Sole' le agradecemos todo el compromiso y cariño".

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram la periodista manifestó que "llegué a nuestras antiguas instalaciones el 2012 para dar lo mejor de mí y me encontré con un equipo profesional, alegre y entretenido. De ahí en adelante todo fue una montaña de trabajo y emociones con programas, noticieros, reporteo, viajes, debates, especiales y un equipo de primer nivel que logró alcanzar el N1 de audiencia en un tiempo récord, 11 años no es poco y siento que todo ha sido suma; no tengo restas con mi canal Mega!"

Y agregó que "sólo me queda decir gracias a todos los que permitieron que yo estuviera ahí y sacara lustre a mi profesión. En cada reunión que tuvimos les dije 'los conductores somos la guinda de la torta' y tenemos el honor y la tremenda responsabilidad de ejecutar en la puesta al aire el trabajo que otros profesionales y técnicos hacen, del esfuerzo que ponen en la edición, notas, reportajes, dirección, producción, ingesta, cámara, edición, vestuario, maquillaje, peluquería, iluminación, escenografía, continuidad, programación, producción, gerencia, administración. Los conductores somos los responsables de poner al aire la línea editorial del canal".

"Gracias a ustedes, la audiencia, por su cariño, lealtad y 'preferencia'. Siempre me sentí querida en Mega y eso no es poco decir; todo ese cariño, contención y respeto profesional me lo llevo en el corazón. He pasado mis mejores años profesionales en Mega y por lo mismo cierro un ciclo, reiterando una vez más GRACIAS EQUIPO, [email protected] quiero muchísimo!", expresó Onetto en la publicación.

