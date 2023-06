Soledad Bacarreza reveló que vivió violencia en una relación: “Me pegó”

La comentarista deportiva Soledad Bacarreza, realizó una íntima confesión en su visita a “45 minutos con” de Mega Plus, donde mantuvo una cercana conversación con uno de sus conductores, José Antonio Neme.

Dentro de la charla, el periodista le consultó sobre si se consideraba feminista, a lo que Soledad respondió: “no mucho”, pero que esto no significaba ser “machista”.

“Creo que ha dado poco resultado. A las mujeres las siguen matando, sigue habiendo femicidios. Uno denuncia, puedes poner todas las medidas de protección, siguen abusando de las mujeres (...) aquí tiene que haber leyes mucho más duras para que resulte esta protección a las mujeres”, aseguró Soledad.

“Una vez un pololo me pegó. Ahora que tengo más de 50 años digo 'yo era chica', pero yo tenía veintitantos años (...) Me boxearon, pero lo corté al tiro porque uno sabe a lo que va eso, cuál es la escalada”, reveló Bacarreza, quien enfatizó a que pudo tomar esa decisión debido a que “no dependía de él, no estábamos casados, no teníamos hijos y tampoco lo quería porque era un pololito así no más. Pero hay mujeres que no pueden tomar ese camino”.

“En algún minuto ya había tenido un aviso y dije 'esto no se ve bien'. Y terminó pésimo. Pero fue un aviso no más, y dije 'a lo mejor se le pasó la mano un poco con el trago, con el alcohol, le vamos a dar otra oportunidad'. Y ya la otra oportunidad fue nefasta (...) Tenía 28, 29 no sé. Grande”, concluyó.

