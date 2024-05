Sofía Camará se integrará en los próximos capítulos al reality «¿Ganar o servir?» de Canal 13

Una nueva participante ingresará en los próximos capítulos al reality «¿Ganar o servir?» de Canal 13.

Se trata de la reconocida drag queen Sofía Camará, también conocida como “Sabélo”.

El personaje creado por el artista argentino Pablo Carayani saltó a la fama en Chile en el programa «The Switch» de Mega.

En el espacio obtuvo el tercer lugar en la temporada 1, y el segundo en la temporada 2.

Además, también fue parte de «Bailando por un sueño» de Canal 13 en 2020.

Oriundo de Concordia, Argentina, el transformista de 33 años creó en 2005 el personaje basándose en las grandes divas de Hollywood. “Me siento mucho más cómoda siempre como Sofía, porque es lo que yo he forjado y es lo que la gente quiere ver de mí. Además, me considero mucho más entretenida de Sofía que de Pablo. Pablo es mucho más recatado, mucho más tranquilo, tiene cinco cambios menos. Sofía dice lo primero que se le viene a la cabeza, es más extrovertida, no tiene filtros y es mucho más segura que Pablo”, declaró a T13.

Carayani explicó que decidió por primera vez entrar a un reality "porque me pareció una experiencia diferente, de encierro absoluto y aislamiento total, que me va a obligar a tener que superarme en todas las expectativas posibles. Lo encontré sumamente desafiante, y como a mí me gustan los desafíos, dije que sí, y aquí estoy”.

Una de las cosas que atrajo a Sofía para ingresar al programa es la ambientación de época. "Valoro muchísimo al departamento de vestuario, me han mostrado una creación divina... Voy a tratar de que la ropa sea lo más estilo Sabélo posible, dentro de las posibilidades que me permite la competencia".

(Imagen: Canal 13)

PURANOTICIA