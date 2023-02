Soberbio show de Christina Aguilera marcó la quinta noche de Viña 2023

Como una de las noches más importantes de la edición 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar será recordada la jornada de este jueves en la Quinta Vergara.

Y es que Christina Aguilera lisa y llanamente arrasó, con un show de 75 minutos, de impecable calidad técnica y un evidente virtuosismo en su voz, lo que le devolvió la estatura de escenario internacional al certamen.

«Dirty», «Can't Hold Us Down», «Bionic», «Vanity», «Genie in a bottle», «What a girl wants», «Santo», «Falsas esperanzas», «Pero me acuerdo de ti», «Pa' mis muchachas», «Feel this moment/Desnúdate», «Ain't No Other Man», «Show Me How You Burlesque», cantada por su coro, «Express», «Lady Marmalade», «Beautiful», «Fighter» y «Let There Be Love», hicieron estallar al público, entre pausas por cambio de vestuario e interludios.

Apoyada en una banda propia, con coristas de excepcional capacidad para suplir algunas partes de canciones y mantener a Aguilera concentrada en el baile, la presentación de la diva estadounidense fluyó de manera espectacular.

COPANO MAGISTRAL

Luego que se le entregaran las Gaviotas de Plata y Oro, el público pidió la de Platino cuando ya la artista se había ido del escenario, lo que provocó una estruendosa pifiadera que recibió a Fabrizio Copano y que el comediante supo revertir de manera magistral, haciendo reír a carcajadas a los asistentes.

Alusiones a diversos comunicadores, animadores, intérpretes del género urbano, políticos como José Antonio Kast, ex presidentes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, incluido el jefe de Estado, Gabriel Boric, siendo este último aplaudido y vitoreado.

"Era un material que ya había probado en muchos lados, entonces ya cachaba lo que pasaba: pifias, aplausos, pifias, aplausos", precisó Fabrizio Copano.

"Y mi estrategia es que suceda, no intentar ocultarlo ni apurarme para taparlo, entonces yo digo 'ok, voy a decir este nombre, que hagan el ruido que quieran hacer y cuando baja el ruido, luego entro con mi material, porque es parte de la conversación que uno está teniendo'. Es un diálogo con el público, esa es mi técnica cuando pasan esos momentos polémicos", añadió respecto a los chistes más polémicos.

Con dos bis que le otorgaron ambas Gaviotas y un final grandilocuente que incluyó a Los Bunkers, por un chiste anterior de Sergio Freire, cuando dijo que se había encontrado con Sebastián Piñera, dueño de Chilevisión en ese entonces, y que había confundido al elenco del «Club de La Comedia» con el grupo de rock.

"La idea se me ocurrió una noche que no podía dormir y empecé a pensar esto que veía muy difícil porque involucraba a hartas personas", explicó Copano, que señaló que empezó a convocar a Sergio Freire y que luego siguió con Pedro Ruminot, Rodrigo Salinas y finalmente Los Bunkers.

"Luego me reuní con el resto de la banda y ahí mandamos vans y tuvimos que hacer toda esta coordinación y que pasara piola porque siempre se filtra, alguien se le sale, entonces mantenerlo en secreto fue la parte más difícil, pero se logró", cerró.

COMPETENCIAS

En la jornada de este jueves también se entregaron los galardones a la competencia internacional y folclórica. El dúo nacional Yorka consiguió el primer lugar con la nota 6,0, con la canción «Viento», convirtiendo nuevamente a Chile en el país ganador del certamen internacional.

A su vez, la cantante Zelaya, de Guatemala, con la canción «Como puedas», obtuvo el reconocimiento a Mejor intérprete.

Por otro lado, Milena Warthon, que representó a Perú con la canción «Warmisitay», ganó la competencia folclórica; mientras que Frank Di, representando a México con «La última gota», tuvo reconocimento como Mejor intérprete en la categoría.

GÉNERO URBANO

La noche cerró con el intérprete chileno-angolés del género urbano, Polimá Westcoast, show que estuvo cuestionado por algunos problemas de sonido, pero que mantuvo el ritmo alto pese al horario de madrugada.

«Te quiero ver», «Esto no es una canción de amor», «Contigo lo paso cabrón», «My Blood», con Pablo Chill-E y un homenaje a Víctor Jara en el final, los covers «S.O.S.» de Brytiago y «Samurai» con Young Cister, «Sextime», «Cu4tro», «Moneyman», «Tú me quieres?», «Lacone», «Baby Otaku», cerrando con su megaéxito «Ultra Solo» y la presencia de su colega Pailita, consolidaron su primera actuación en la instancia.

La jornada de este viernes 24 de febrero será la clausura del Festival de Viña del Mar, en la que se presentarán Camilo, la comediante Laila Roth, y la intérprete argentina del género urbano Nicki Nicole.

