Skarleth Labra reaparece en redes sociales con desgarrador mensaje para su abuela tras salida de “Gran Hermano”

La participante más joven de “Gran Hermano” Skarleth Labra, debió abandonar de forma abrupta el reality de Chilevisión durante esta semana, al sufrir el sensible fallecimiento de su abuela.

Bajo este contexto, la joven de 18 años debió salir de la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, para regresar rápidamente a nuestro país.

Una vez en Chile, Skarleth se refirió al complejo momento familiar a través de sus redes sociales, donde le dedicó un sentido mensaje a su fallecida abuela, a quien definió como su “segunda mamá“, quien la crió.

“Esta noticia me destroza el alma, aceptar que ya no estás con nosotros es el dolor más profundo que he sentido en mi vida, mi mamá Ana, mi segunda mamá”, comenzó relatando Labra en su cuenta personal de Instagram.

“Te llevas una gran parte de mí, de mi corazón y de toda la familia. Nunca te voy a olvidar, ni tampoco olvidaré la gran mujer que fuiste, una mujer buena, fuerte, sencilla y con una belleza hermosa, por dentro y por fuera”, añadió, continuando con su desgarrador mensaje agradeciéndole por “irme a buscar siempre al colegio, llevarme chocolate con mi papá Lucho, hacerme ensaladas con harto vinagre como nos gustaba a las dos, o por acompañarme a la distancia en todo este proceso del reality”.

“Nunca me falto tu apoyo incondicional, me hubiera gustado poder devolverte todo lo que hiciste por mí, ya que eso uno quiere cuando crece, o al menos yo quería devolvértelo. Te amaré hoy, mañana y siempre, siempre te recordaremos”, concluyó Skarleth Labra en medio del complejo momento familiar.

PURANOTICIA