Skarleth entregó detalles del parecido entre Jorge y Pailita: “Igual es así”

Los panelistas de “Gran Hermano” Francisca García-Huidobro, Michael Roldán y Nicolás Quesille, visitaron la noche de este lunes la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, donde mantuvieron divertidas dinámicas junto a los jugadores del reality de Chilevisión.

En medio de una de las actividades donde los seguidores del espacio de telerrealidad podían realizarles preguntas sin censura a los participantes, Skarleth Labra fue consultada sobre su anterior relación con el cantante nacional de música urbana Pailita.

Ante la pregunta, la joven de 18 años aseguró que “ya no siento que tenga ese estigma. Siento que ahora brillo con luz propia. Siento que ahora la gente me conoce por ser yo misma, y es muy bonito que la gente te conozca por quién eres y te quiera por tu personalidad”.

“Tampoco siento que él sea mi ex porque ambos nos merecemos eso de brillar por si solos”, añadió, continuando con su relato detallando sobre su ingreso al reality que “para mí fue un 50 y 50. Siento que la mitad de por qué entré a este reality, en parte fue él y también fue por mí. Las personas que lo apoyaban a él me pusieron ese estigma de que yo era su ex y que siempre lo iba a ser. Y él quizás me dio el impulso de entrar acá”.

Al ser consultada sobre su actual pareja dentro del encierro Jorge Aldoney, y sobre si el exMisterChile tenía algo en común con el músico, Skar indicó que “los dos son muy humanos y humildes. Jorge es muy frío o se ve muy frío, pero es muy cálido con todos. Por ejemplo, cuando hay una prueba de Mercado Libre él se salió para que otros ganaran. Pailita igual es así, igual da”.

“Siento que en eso se parecen, siempre piensan en la gente”, agregó Labra, quien sentenció para concluir: “Siento que ya llevo harto tiempo en la estadía de Gran Hermano, siento que sobra hablar de esto. Siento que podríamos hablar de otras cosas”.

