“Sígueme y te Sigo” salió de pantalla con emotiva despedida de sus integrantes: “Agradecemos la oportunidad”

La tarde de este martes, el espacio de TV+ “Sígueme y te Sigo” emitió su último episodio al aire, marcando su salida de la pantalla para darle el paso a un nuevo ciclo.

Lo anterior, ya que a la parrilla programática de la estación televisiva llegará un nuevo espacio de farándula, el que será conducido por Julia Vial en compañía de figuras como María Eugenia “Kenita” Larraín, Daniella Campos, Sergio Marabolí, Cecilia Gutiérrez y Michael Roldán.

Bajo este contexto, los integrantes del panel se despidieron al aire del programa. “Estamos muy contentos y agradecidos de su compañía durante este año, esta primera temporada por las pantallas de TV+. Queremos agradecer, obviamente, la oportunidad de hacernos parte de su día a día, la TV es así, cambia, va evolucionando, se supone”, comenzó relatando su conductor Francisco Kaminski, quien añadió que “viene un nuevo ciclo, nuevos personajes a acompañarlos por las pantallas de TV+. De cinco a siete de la tarde, en una nueva temporada”.

“Muy agradecido de haber compartido con ustedes, de haberme reencontrado contigo Andrés (Baile) después de tantos años, de haber compartido con gente que uno los veía, los conocía, pero al final del día, nos dimos cuenta que somos todos seres humanos, que tenemos corazón, que tenemos sentimientos”, continuó por su parte Mauricio Israel.

“Se cierra una puerta, se abren tres ventanas y así hay que pensar siempre. Gracias a mis compañeros, ustedes fueron un apoyo importante en los momentos más difíciles. Me respetaron, me cuidaron, me contuvieron y se los quiero agradecer desde el fondo de mi corazón. Ha sido una experiencia religiosa trabajar con ustedes, fue muy lindo conocer el alma y el corazón de cada uno”, agregó.

Ante esto, quien tomó la palabra fue Andres Baile asegurando que “lo pasé increíble. Quiero decir que este es el mejor programa donde yo lo he pasado en toda mi carrera y he pasado por muchos programas, pero aquí es donde mejor lo he pasado”.

“Fue un equipo maravilloso del que me tocó ser parte estos seis últimos meses. Realmente veníamos al estudio, lo pasábamos bien sin importar el día que habíamos tenido. Entrábamos al estudio a reírnos como siempre”, complementó Sabrina Sosa, a lo que Fran Sfeir dijo que “ha sido un regalo conocerlos, principalmente a todo el equipo. Siempre es difícil llenar un espacio, espero haberlo hecho de la mejor manera, pero que sepan que lo hice con mucho cariño y con mucha humildad. Ha sido mucho aprendizaje pasar por este panel”.

“No podía estar ausente de esta despedida (…) Hace un años estábamos con este proyecto, iniciándolo con mucho cariño. Lo más importante es que lo hicimos con mucho cariño”, añadió Titi García-Huidobro, quien visitó el estudio de “Sígueme y te Sigo” para su despedida, ya que había dejando el panel aseamos atrás.

“Solo agradecer la oportunidad, no me gustan mucho las despedidas. Siento que, como dijo Mauricio, se cierra una puerta pero se abren otras oportunidades y es momento de que llegue nueva gente que hay que apoyar”, finalizó Kaminski para dar por terminado el programa de TV+.

PURANOTICIA