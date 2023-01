“Sígueme y te Sigo” aclaró en pantalla salida de Nataly Chilet: “No se fue...”

Un curioso momento se vivió la tarde de este martes en una nueva edición del programa de TV+ “Sígueme y te Sigo”, cuando su panel decidió referirse en pantalla a la reciente salida de Nataly Chilet.

Todo se originó cuando una televidente del espacio mantuvo un contacto en directo, cuando lanzó un inesperado comentario. “Los quiero felicitar, me encantan, lo he pasado súper bien. Estoy feliz que se haya ido la Chilet, no sé cómo se llama…”, expresó.

“No se fue, está en otro proyecto”, lanzó de forma inmediata el panelista del espacio Andrés Baile, momento en que el conductor del espacio Francisco Kaminski, tomó la palabra y decidió explicar en pantalla lo sucedido con la periodista.

“La puede ver antes de nosotros en "Los secretos de". No se fue, se fue a otro programa”, aclaró el también locutor radial, mientas que la seguidora agregó para concluir: “Bueno, pero no importa, a mí me interesa el programa de ustedes y feliz que estén ahí. Las invitadas que han venido ha sido súper buenas”.

