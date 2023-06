Shakira reveló que se enteró de “traición” de Piqué mientras su padre estaba en la UCI: “Mi hogar se desmoronaba”

Si bien ya ha pasado más de un año del término entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, diversos detalles del quiebre entre ambos sigue dando de qué hablar.

Lo anterior, ya que ahora fue el turno de la intérprete de “Te Felicito” de abordar desconocidos antecedentes del momento personal en que se encontraba cuando debió vivir la difícil separación.

En conversación "Revista People", la artista recordó que su padre William Mebarak “fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”.

“Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba”, sostuvo Shakira, añadiendo que “me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”.

“(El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, agregó.

“Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”, fueron parte de los dichos de la colombiana en conversación con el medio antes mencionado, evidenciando como era su realidad en el difícil momento de la separación del padre de sus hijos.

