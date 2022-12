Sergio Rojas por querella interpuesta en su contra por Gissella Gallardo: “Se arriesga a destapar una olla más grande”

Esta semana, se dio a conocer la querella interpuesta por Gissella Gallardo contra el periodista de espectáculos Sergio Rojas, acción judicial que presentó por el delito de injurias y calumnias graves, la cual fue admitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, organismo que fijó audiencia para el próximo 14 de diciembre.

Ante esto, el ex panelista de “Me Late”, no se quedó callado, y se refirió a lo anterior en conversación con el medio “Publimetro”, a quienes aseguró que “en todos los casos que he dicho algo, tengo los respaldos necesarios, tanto en documentos, videos, testimonios o fuentes. Por eso me parece que, si alguien me desmiente, se arriesga a destapar una olla más grande, porque ‘qué pasa si la persona que me entregó información o material es cercano a su familia’?”.

“Es complejo llevar estos temas a la Justicia porque creo que los tiempos no están para farandulizar los tribunales, cuando estamos invadidos de delincuencia y tráfico. Y por otro lado, expone a sus cercanos, porque en este caso entre los posibles citados a declarar están Mauricio Pinilla, Natthy Chilena, gente del programa “Buen Finde” y familiares de los Pinilla Gallardo. Entonces, antes de cualquier cosa hay que pensar y no actuar a tontas y locas para obtener publicidad”, añadió.

“Cuando se me notifique veré las medidas a seguir, hasta ahora no se me ha notificado nada. Por lo pronto, estoy tranquilo”, concluyó el periodista en conversación con el medio mencionado anteriormente.

PURANOTICIA